У Білому домі заявили, що не мають коштів для нових пакетів допомоги Україні

"Президент (США Джо Байден – ред.) підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який ми маємо повноваження щодо коштів. Це все. Нам потрібна додаткова підтримка, щоб ми могли надати Україні додаткову допомогу з безпеки", - заявив Кірбі.

За його словами, щоразу, коли США виділяють один із пакетів військової допомоги, завжди є затримка у кілька днів, якщо не тижнів, тому озброєння з останнього пакету військової допомоги ще не все було доставлено до України.

"Це відбудеться найближчими днями та тижнями. Далі – фінансування відсутнє", - уточнив представник Білого дому.

Він також зазначив, що йому невідомо про жодне "швидке" рішення, яке можна було б зробити, щоб відновити виділення Україні нових пакетів допомоги у сфері оборони.

Що передувало

Наприкінці минулого року Конгрес не зміг схвалити запит президента США Джо Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки, які передбачали понад 60 млрд доларів України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

На цьому фоні 27 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Штати надали Україні пакет військової допомоги на 250 млн доларів, який може стати останнім найближчим часом.