В Белом доме заявили, что не имеют средств для новых пакетов помощи Украине

"Президент (США Джо Байден – ред.) подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который мы имеем полномочия по средствам. Это все. Нам нужна дополнительная поддержка, чтобы мы могли предоставить Украине дополнительную помощь по безопасности", - заявил Кирби.

По его словам, каждый раз, когда США выделяют один из пакетов военной помощи, всегда есть задержка в несколько дней, если не недель, поэтому вооружение из последнего пакета военной помощи еще не все было доставлено в Украину.

"Это произойдет в ближайшие дни и недели. Дальше – финансирование отсутствует", - уточнил представитель Белого дома.

Он также отметил, что ему неизвестно ни о каком "скором" решении, которое можно было бы сделать, чтобы возобновить выделение Украине новых пакетов помощи в сфере обороны.

Что предшествовало

В конце прошлого года Конгресс не смог одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности, которые предусматривали более 60 млрд долларов Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, которые отказывались поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

На этом фоне 27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Штаты предоставили Украине пакет военной помощи на 250 млн долларов, который может стать последним в ближайшее время.