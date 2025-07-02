У Білому домі заявили про призупинення поставок зброї Україні: що кажуть в ОП

Підтримка України з боку США

Підтримка України з боку США залишається одним з ключових елементів міжнародної допомоги Україні у її війні проти російської агресії. Йдеться про підтримку зброєю, технікою, фінансами, розвідкою й не тільки. У тому ж числі це стосується систем протиповітряної оборони, далекобійної зброї та боєприпасів.

Останні місяці, після того, як Білий дім очолив Дональд Трамп, риторика Вашингтона дещо змінилась. Наразі ж США намагаються відновити контакт з Росією та наполягають на дипломатичному врегулюванні війни.

Сьогодні ж, 2 липня, ЗМІ написали, що Штати не поставлятимуть Україні боєприпаси протягом кількох місяців. У Білому Домі пояснили це рішення як інтереси США після аналізу готовності армії. Зокрема заявили, що такий підхід зміцнює боєготовність Штатів перед потенційними загрозами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.