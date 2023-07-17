В Белом доме заявили о готовности переговоров с КНДР о ее ядерной программе

Соединенные Штаты после запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты заявили, что готовы вести переговоры с Северной Кореей по поводу ее ядерной программы.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

"Мы дали понять Северной Корее, что готовы сесть и поговорить без предварительных условий об их ядерной программе", - заявил Салливан.

По его словам, КНДР начала испытывать потенциал своих ракет несколько лет назад. Они продолжают его испытывать.

"Мы очень внимательно следим за всеми этими испытаниями, чтобы увидеть, как они развиваются. Мы могли бы чрезвычайно тесно координировать свои действия с нашими союзниками – Японией и Южной Кореей – для того чтобы убедиться, что мы реагируем на эту угрозу в унисон", - добавил он.

Советник президента США также подчеркнул, что Китай должен играть определенную роль, учитывая его отношения с Северной Кореей, чтобы показать северокорейцам, что их дальнейшие испытания дестабилизируют ситуацию.

Запуск баллистических ракет КНДР

КНДР продолжила свои регулярные запуски баллистических ракет – таким образом страна пытается незаконно разработать твердотопливную ракету с возможностью нести ядерный заряд.

12 июля КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, а через день повторила эти же испытания.

В G7 и Евросоюзе осудили такие действия КНДР и призвали Совбез ООН принять немедленные меры по отношению к стране.