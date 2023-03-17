В Білому домі запевнили, що і надалі надаватимуть допомогу Україні "в історичних обсягах"

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Ми продовжимо надавати (Україні – ред.) історичні обсяги допомоги у сфері безпеки, як ми і робили. А також добиватися того, щоби вони мали все потрібне для подальшої боротьби за свою демократію й свободу", - сказала вона.

За словами Жан-П’єр, докладати усіх зусиль для допомоги Україні важливо не тільки для США, а і для партнерів по всьому світу.