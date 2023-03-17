В Белом доме заверили, что и дальше будут оказывать помощь Украине "в исторических объемах"

"Мы продолжим оказывать (Украине – ред.) исторические объемы помощи в сфере безопасности, как мы и делали. А также добиваться того, чтобы у них было все необходимое для дальнейшей борьбы за свою демократию и свободу", - сказала она.

По словам Жан-Пьер, прилагать все усилия для помощи Украине важно не только для США, но и для партнеров по всему миру.