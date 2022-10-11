У Білому домі не виключили зміну стратегії Путіна через атаку на Україну

У США вважають, що Росія планувала масовані авіаудари по Україні ще до вибуху на Кримському мосту. При цьому там не виключають, що президент РФ Володимир Путін вирішить змінити тактику через програш російської армії на поле боя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, передає CNN .

"Ймовірно, це було те, що вони планували протягом довгого часу. Це не означає, що вибух на Кримському мосту міг прискорити їх планування", - сказав Кірбі.

Кірбі також не зміг сказати, чи остаточно Путін змінює свою стратегію з програшною війною на полі боя на кампанію щодо підриву морального духу українців і завдання руйнівного збитку інфраструктурі України. Хоча він і припустив, що ця тенденція, що розвивається в останні дні, цілком вже намітилася.

При цьому, за його словами, вчорашня атака на Україну добре б відповідала "резюме" нового російського генерала, який керує війною в Україні, Сергія Суровікіна, який служив у Сирії та Чечні. В обох місцях Росія без розбору обстрілювала житлові райони та руйнувала інфраструктуру.

На думку Кірбі, попри атаку, все ж немає жодних визнань того, що Росія призводить до дії свого ядерного озброєння.