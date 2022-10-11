В Белом доме не исключили смену стратегии Путина в связи с атакой на Украину

В США считают, что Россия планировала массированные авиаудары по Украине еще до взрыва на Крымском мосту. При этом там не исключают, что президент РФ Владимир Путин решит сменить тактику из-за проигрыша российской армии на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, передает CNN .

"Вероятно, это было то, что они планировали в течение довольно долгого времени. Это не значит, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить их планирование", - сказал Кирби.

Кирби также не смог сказать, окончательно ли Путин меняет свою стратегию с проигрышной войны на поле боя на кампанию по подрыву морального духа украинцев и нанесению разрушительного ущерба инфраструктуре Украине. Хотя он и предположил, что эта тенденция, развивающаяся в последние дни, вполне уже наметилась.

При этом, по его словам, вчерашняя атака на Украину хорошо бы соответствовало "резюме" нового российского генерала, руководящего войной в Украине, Сергея Суровикина, служившего в Сирии и Чечне. В обоих местах Россия без разбора обстреливала жилые районы и разрушала инфраструктуру.

По мнению Кирби, несмотря на атаку, нет никаких признаков того, что Россия приводит в действие свое ядерное оружие.