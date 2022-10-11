В Белом доме не исключили смену стратегии Путина в связи с атакой на Украину
В США считают, что Россия планировала массированные авиаудары по Украине еще до взрыва на Крымском мосту. При этом там не исключают, что президент РФ Владимир Путин решит сменить тактику из-за проигрыша российской армии на поле боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, передает CNN.
"Вероятно, это было то, что они планировали в течение довольно долгого времени. Это не значит, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить их планирование", - сказал Кирби.
Кирби также не смог сказать, окончательно ли Путин меняет свою стратегию с проигрышной войны на поле боя на кампанию по подрыву морального духа украинцев и нанесению разрушительного ущерба инфраструктуре Украине. Хотя он и предположил, что эта тенденция, развивающаяся в последние дни, вполне уже наметилась.
При этом, по его словам, вчерашняя атака на Украину хорошо бы соответствовало "резюме" нового российского генерала, руководящего войной в Украине, Сергея Суровикина, служившего в Сирии и Чечне. В обоих местах Россия без разбора обстреливала жилые районы и разрушала инфраструктуру.
По мнению Кирби, несмотря на атаку, нет никаких признаков того, что Россия приводит в действие свое ядерное оружие.
Как сообщалось, ранее в украинской разведке рассказали, что российские оккупанты планировали массированные удары по Украине с начала октября.
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