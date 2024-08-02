Чи стане обмін з РФ основою для дипломатії по війні в Україні: відповідь Білого дому

У Білому домі не бачать зв'язку між переговорами щодо обміну увʼязнених з РФ та війною в Україні.
Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, пише РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Ми не бачимо зв’язку між переговорами щодо заручників або - переговорами щодо утримуваних осіб і будь-якою потенційною дипломатією щодо війни в Україні. Ми вважаємо, що вони діють на різних напрямках", - сказав він.
Як зазначив радник, один стосується практичного питання створення цього обміну, а інший - "це набагато складніше питання, коли українці будуть лідирувати".
"І Сполучені Штати тісно консультуватимуться з усіма нашими союзниками, щоб підтримати їх (українців, - ред), коли вони будуть готові виступити вперед і залучитися до такого роду дипломатії", - додав Салліван.
1 серпня відбувся найбільший з часів холодної війни обмін ув'язненими між Заходом і Росією. США, РФ, Німеччина та ще "три західні країни" домовилися про обмін 24 ув'язненими.
У списку є Вадим "Соколов" Красіков, який у 2019 році вбив Зелімхана Хангошвілі на території Німеччини. Крім того, був обміняний репортер Wall Street Journal Еван Гершкович, який був ув'язнений після звинувачення у шпигунстві.
Як раніше зазначав у коментарі для матеріалу РБК-Україна політолог Володимир Фесенко, обмін ув'язненими між Росією і Заходом не пов'язаний з війною в Україні, і зовсім не означає, що РФ готова до переговорів і припинення своєї агресії.
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