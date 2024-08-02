Станет ли обмен с РФ основой для дипломатии по войне в Украине: ответ Белого дома

"Мы не видим связи между переговорами по заложникам или - переговорами по поводу удерживаемых лиц и любой потенциальной дипломатией по поводу войны в Украине. Мы считаем, что они действуют на разных направлениях", - сказал он.

Как отметил советник, один касается практического вопроса создания этого обмена, а другой - "это гораздо сложнее вопрос, когда украинцы будут лидировать".

"И Соединенные Штаты будут тесно консультироваться со всеми нашими союзниками, чтобы поддержать их (украинцев, - ред), когда они будут готовы выступить вперед и приобщиться к такого рода дипломатии", - добавил Салливан.