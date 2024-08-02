Чи стане обмін з РФ основою для дипломатії по війні в Україні: відповідь Білого дому

У Білому домі не бачать зв'язку між переговорами щодо обміну увʼязнених з РФ та війною в Україні.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, пише РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Ми не бачимо зв’язку між переговорами щодо заручників або - переговорами щодо утримуваних осіб і будь-якою потенційною дипломатією щодо війни в Україні. Ми вважаємо, що вони діють на різних напрямках", - сказав він.

Як зазначив радник, один стосується практичного питання створення цього обміну, а інший - "це набагато складніше питання, коли українці будуть лідирувати".

"І Сполучені Штати тісно консультуватимуться з усіма нашими союзниками, щоб підтримати їх (українців, - ред), коли вони будуть готові виступити вперед і залучитися до такого роду дипломатії", - додав Салліван.