Станет ли обмен с РФ основой для дипломатии по войне в Украине: ответ Белого дома
В Белом доме не видят связи между переговорами по обмену заключенных с РФ и войной в Украине.
Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Мы не видим связи между переговорами по заложникам или - переговорами по поводу удерживаемых лиц и любой потенциальной дипломатией по поводу войны в Украине. Мы считаем, что они действуют на разных направлениях", - сказал он.
Как отметил советник, один касается практического вопроса создания этого обмена, а другой - "это гораздо сложнее вопрос, когда украинцы будут лидировать".
"И Соединенные Штаты будут тесно консультироваться со всеми нашими союзниками, чтобы поддержать их (украинцев, - ред), когда они будут готовы выступить вперед и приобщиться к такого рода дипломатии", - добавил Салливан.
Обмен заключенными между РФ и Западом
1 августа состоялся крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными между Западом и Россией. США, РФ, Германия и еще "три западные страны" договорились об обмене 24 заключенными.
В списке есть Вадим "Соколов" Красиков, который в 2019 году убил Зелимхана Хангошвили на территории Германии. Кроме того, был обменян репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, который был заключен в тюрьму после обвинения в шпионаже.
Как ранее отмечал в комментарии для материала РБК-Украина политолог Владимир Фесенко, обмен заключенными между Россией и Западом никак не связан с войной в Украине, и вовсе не означает, что РФ готова к переговорам и прекращению своей агрессии.
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