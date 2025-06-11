У Білому домі спростували інформацію про відправку мігрантів в Гуантанамо

Що пишуть ЗМІ

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито планує відправити тисячі нелегальних мігрантів, серед яких є й українці, до військової бази в Гуантанамо.

За словами неназваних офіційних осіб, які обізнані з цим питанням, перевезення нелегальних мігрантів розпочнеться вже цього тижня. Мігранти ж походять з різних країн, включаючи Британію, Італію, Німеччину, Туреччину, Ірландію, Францію та Україну. Зокрема серед них багато громадян Гаїті.

Підготовка до переведення включає медичне обстеження дев'яти тисяч осіб, щоб визначити, чи достатньо вони здорові, щоб їх відправили до Гуантанамо. Тюрма ж відома тим, що у ній утримувались підозрювані у тероризмі та інші особи, що були захоплені на полях битви після 11 вересня.

Своє рішення чиновники адміністрації Трампа нібито пояснюють тим, що Штатам потрібно звільнити місця у внутрішніх місцях ув'язнення, які стали переповненими через обіцянку голова Білого дому здійснити найбільшу депортацію нелегальних мігрантів в американській історії.

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