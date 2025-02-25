У Білому домі сказали, коли відбудуться зустрічі Трампа із Зеленським та Путіним

Сполучені Штати очікують, що президент Дональд Трамп незабаром проведе зустрічі з Путіним та Зеленським.

"Ми очікуємо, що ці зустрічі відбудуться дуже скоро, особливо з президентом Зеленським", - сказала вона.

Лівітт також зазначила, що Трамп прагне підписання угоди між Києвом і Вашингтоном щодо рідкоземельних металів.

Вона зазначила, що Трамп очікує, що президент Зеленський підпише угоду, вважаючи це правильним кроком, враховуючи допомогу, яку надали Україні американські платники податків.

"Якби не американці, Україна як держава більше не існувала б, і президент Трамп це розуміє",- наголосила вона.