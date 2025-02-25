В Белом доме сказали, когда состоятся встречи Трампа с Зеленским и Путиным

Ожидается встреча президента США Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Они могут состояться в ближайшие дни.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Fox News.
Соединенные Штаты ожидают, что президент Дональд Трамп вскоре проведет встречи с Путиным и Зеленским.
"Мы ожидаем, что эти встречи состоятся очень скоро, особенно с президентом Зеленским", - сказала она.
Ливитт также отметила, что Трамп стремится к подписанию соглашения между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам.
Она отметила, что Трамп ожидает, что президент Зеленский подпишет соглашение, считая это правильным шагом, учитывая помощь, которую оказали Украине американские налогоплательщики.
"Если бы не американцы, Украина как государство больше не существовала бы, и президент Трамп это понимает",- подчеркнула она.
Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп уверен в своей способности заключить соглашение с Россией для прекращения "конфликта" в Украине, отметив, что завершение войны может произойти уже на следующей неделе. Ее комментарии прозвучали после заявлений Трампа, что президент Зеленский "не имеет карт" и должен воздержаться от переговоров по мирным инициативам.
Эти сроки завершения войны сам Трамп не озвучивал. Ливитт также упомянула, что советник по нацбезопасности Майк Волц будет работать без перерыва в эти выходные над соглашением, а министр финансов США Скотт Бессент участвует в обсуждениях соглашения между Украиной и США по добыче полезных ископаемых, в частности соглашения о недрах.