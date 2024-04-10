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У Білому домі ще не вирішили, хто від США візьме участь у саміті миру у Швейцарії

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Білому домі ще не прийняли рішення щодо того, хто з представників американського уряду може взяти участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії у червні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) кореспондента "Голосу Америки" Міші Комадовського.

"Білий дім ще не прийняв рішення про те, хто з представників американського уряду може взяти участь у мирному саміті Україна-Швейцарія, повідомив мені високопоставлений чиновник Білого дому, - написав журналіст.

За інформацією чиновника Білого дому, жодних планів щодо поїздки наразі не підтверджено. 

 

Що передувало

Сьогодні ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден може взяти участь у конференції високого рівня з питань миру в Україні, яка відбудеться у Швейцарії у середині червня.

Як правило, остаточне рішення ухвалюють тільки за першою вимогою, тим паче що Швейцарія та Україна ще не розіслали запрошення.

Наразі Байден не підтвердив свою участь в американській делегації, повідомила прессекретарка посольства США в Берні.

Однак шанси на приїзд Байдена зросли. Він має взяти участь у саміті G7 в Італії безпосередньо перед запланованою конференцією щодо України.

Глобальний саміт миру

Ще в листопаді 2022 року Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення. У січні 2024 Україна й Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, на якому обговорюватиметься запропонована формула.

Сьогодні стало відомо, що Швейцарія проведе дводенний Глобальний саміт миру з 15 по 16 червня. Росія не братиме в ньому участь.

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