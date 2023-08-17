У Білому домі розповіли про підготовку до навчання українських пілотів на F-16

Водночас Кірбі розповів, що наразі не має нової інформації з приводу навчань українських пілотів.

"Після Вільнюса (саміту НАТО - ред.) і саміту G7 президент Джо Байден взяв на себе тверде зобов'язання, що ми підтримуємо постачання F-16 в Україну. А починати треба з навчання. Ми активно працюємо з нашими європейськими союзниками та друзями над тим, щоб якнайшвидше розпочати цю підготовку", - зазначив представник Білого дому.

Навчання українських пілотів на F-16

Країни-союзники ухвалили рішення про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу схвалив президент США Джо Байден.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання військових Збройних сил України на американських винищувачах F-16 розпочнуться вже в серпні.

Нагадаємо, що днями Politico повідомило, що вже визначено першу групу українських пілотів, які візьмуть участь у навчанні на американських винищувачах F-16.

За інформацією видання, 8 українських пілотів, які вільно володіють англійською мовою, вже готові розпочати навчання на винищувачах F-16.