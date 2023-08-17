У Білому домі розповіли про підготовку до навчання українських пілотів на F-16
Наразі Сполучені Штати Америки разом із європейськими союзниками працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочалися якомога швидше.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
Водночас Кірбі розповів, що наразі не має нової інформації з приводу навчань українських пілотів.
"Після Вільнюса (саміту НАТО - ред.) і саміту G7 президент Джо Байден взяв на себе тверде зобов'язання, що ми підтримуємо постачання F-16 в Україну. А починати треба з навчання. Ми активно працюємо з нашими європейськими союзниками та друзями над тим, щоб якнайшвидше розпочати цю підготовку", - зазначив представник Білого дому.
Навчання українських пілотів на F-16
Країни-союзники ухвалили рішення про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу схвалив президент США Джо Байден.
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання військових Збройних сил України на американських винищувачах F-16 розпочнуться вже в серпні.
Нагадаємо, що днями Politico повідомило, що вже визначено першу групу українських пілотів, які візьмуть участь у навчанні на американських винищувачах F-16.
За інформацією видання, 8 українських пілотів, які вільно володіють англійською мовою, вже готові розпочати навчання на винищувачах F-16.
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