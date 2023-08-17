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В Белом доме рассказали о подготовке к обучению украинских пилотов на F-16

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США, Четверг 17 августа 2023 09:22
В Белом доме рассказали о подготовке к обучению украинских пилотов на F-16 Фото: координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки вместе с европейскими союзниками работают над тем, чтобы обучение украинских пилотов на истребителях F-16 началось как можно быстрее.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

В то же время Кирби рассказал, что пока нет новой информации по поводу учений украинских пилотов.

"После Вильнюса (саммита НАТО - ред.) и саммита G7 президент Джо Байден взял на себя твердое обязательство, что мы поддерживаем поставки F-16 в Украину. А начинать надо с учебы. Мы активно работаем с нашими европейскими союзниками и друзьями над тем, чтобы как можно быстрее приступить к этой подготовке", - отметил представитель Белого дома.

Обучение украинских пилотов на F-16

Страны-союзники приняли решение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу одобрил президент США Джо Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что обучение военных Вооруженных сил Украины на американских истребителях F-16 начнется уже в августе.

Напомним, что на днях Politico сообщило, что уже определена первая группа украинских пилотов, которые примут участие в обучении на американских истребителях F-16.

По информации издания, 8 украинских пилотов, свободно владеющих английским языком, уже готовы начать обучение на истребителях F-16.

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