У Білому домі розкрили деталі зустрічі Байдена з Трампом

Президент США Джо Байден та Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах, провели змістовний обмін думками. Вони обговорювали важливі питання.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Вони обговорили важливі питання національної безпеки та внутрішньої політики, які стоять перед країною та світом", - розповіла Жан-П'єр.
За її словами, Байден також торкнувся важливих пунктів у планах Конгресу на перехідний період, у тому числі фінансування уряду та додаткового фінансування на випадок стихійних лих.
Також прессекретар уточнила, що Байден під час зустрічі з Трампом повторив своє запевнення у тому, що його адміністрація "забезпечить упорядкований перехід та мирну передачу влади".
Нагадаємо, сьогодні, 13 листопада відбулася перша зустріч президента США Джо Байдена та обраного президента США Дональда Трампа після того, як він переміг на виборах минулого тижня.
Переговори відбулися у Білому домі. Зокрема, Трамп подякував Байдену за плавний перехід влади.
Варто зауважити, що інавгурація Трампа запланована на 20 січня.
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