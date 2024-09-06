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У Білому домі порадили Путіну не втручатися у вибори США

П'ятниця 06 вересня 2024 04:54
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У Білому домі порадили Путіну не втручатися у вибори США Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Вашингтон радить Москві припинити втручатися у президентські вибори у США. Білий дім розкритикував публічні дискусії російського диктатора Володимира Путіна щодо підтримки Кремлем тих чи інших кандидатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі на брифінгу у Вашингтоні.

Представник Білого дому у бесіді з журналістами відповів за прохання прокоментувати слова очільника Кремля про те, що він віддає перевагу віце-президенту Камалі Гарріс на передвиборчих перегонах.

Кірбі у відповідь наголосив, що Путін "повинен припинити говорити про наші вибори, і крапка".

"Він не повинен нікому віддавати перевагу так чи інакше. Єдиний народ, який повинен визначати, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів - це американський народ", - сказав він.

Також Кірбі додав, що американська сторона була б "дуже вдячна", якби Путін "А: припинив говорити про наші вибори, і Б: припинив у них втручатися".

Що передувало

Напередодні, 5 вересня, російський диктатор під час виступу на Східному економічному форумі заявив, що Москва на майбутніх виборах у Штатах підтримуватиме Камалу Гарріс, яка є віце-президентом і кандидатом від Демократичної партії. Про це писали росЗМІ.

За словами Путіна, раніше "фаворитом" Росії був чинний президент США Джо Байден. Керівник Кремля додав, що "його зняли з перегонів, але він рекомендував усім своїм прихильникам підтримати пані Гарріс - от і ми теж так зробимо, будемо її підтримувати".

Також Путін не оминув увагою у виступі й представника "республіканців" Дональда Трампа. Зокрема, російський диктатор розповів, що під час свого президентства (з 20 січня 2017 року по 20 січня 2021 року) він ввів "таку кількість" санкцій проти РФ, скільки "до нього жоден президент раніше не робив".

Російське втручання у вибори у США

Нещодавно повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена планує звинуватити РФ у постійних спробах вплинути на вибори в США. За попередніми даними було відомо, що Кремль для цього використовує ЗМІ та онлайн платформи.

А вчора Мінʼюст США заявив, що у Штатах заблокували десятки фейкових медіа з російською пропагандою, які маскувались, зокрема, під Reuters та WP. Ці ресурси використовувалися, серед іншого, для впливу на виборців на виборах у США та за кордоном.

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Володимир Путін Вибори в США
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