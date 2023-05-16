У Білому домі не підтвердили пошкодження ЗРК Patriot під час нічного удару росіян

"Передусім, я не можу підтвердити ці повідомлення (про пошкодження системи ППО Patriot в Україні - ред.), але це (ремонт - ред.) залежить від масштабу пошкоджень, від того, чи зможуть їх виправити українці, чи нам доведеться їм допомогти" , - підкреслив Кірбі.

Він зазначив, що американські гаубиці, які отримувала Україна, також потребували ремонту після пошкодження під час бойових дій. І їх відновлювали як українці, так і американці.

"Очевидно, якщо шкоду, завдана Patriot, потрібно буде виправляти за межами України, ми, звичайно, допоможемо в цьому", - уточнив Кірбі.

Варто зауважити, що CNN з посиланням на неназваного американського чиновника писало, що в Україні нібито пошкодили систему ППО Patriot.