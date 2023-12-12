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У Білому домі назвали втрати росіян під Авдіївкою з жовтня

Ілюстративне фото: у Білому домі назвали втрати росіян під Авдіївкою з жовтня (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові змогли знешкодити понад 13 тисяч російських солдатів під Авдіївкою з початку ворожого наступу в районі міста. Воно продовжується вже з жовтня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі CNN заявила прессекретар Ради національної безпеки США при Білому домі Едрієнн Вотсон.

"З моменту початку наступу в жовтні, за нашими оцінками, російські військові зазнали понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка та понад 220 бойових машин - еквівалент шести маневрених батальйонів лише за технікою", - розповіла Уотсон.

Вона уточнила, що російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, прагне завоювати Україну, але спроби наступу країни-агресора не призвели до стратегічного успіху.

За словами Вотсон, зараз росіяни розраховують, що воєнний глухий кут, який може продовжитися всю зиму, нібито послабить підтримку України Заходом і надасть Росії перевагу, незважаючи на російські втрати та постійний брак навченого персоналу, боєприпасів та обладнання.

"Путін явно стежить за тим, що відбувається в Конгресі - і нам потрібно, щоб Конгрес вжив заходів цього місяця, щоб підтримати Україну у важкий для неї час", - зазначила прессекретар.

Наступ РФ під Авдіївкою

Нагадаємо, російські окупанти вже кілька місяців поспіль продовжують наступ під Авдіївкою. Вони намагаються оточити, а потім узяти місто під свій контроль.

Ще місяць тому британська розвідка повідомляла про те, що атаки РФ на Авдіївку збільшили втрати країни-агресора на 90%.

Тоді ж у Збройних силах України заявляли про величезні втрати окупантів - вони залишилися без 6 500 солдатів лише в районі Авдіївки з 10 жовтня.

 

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