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У Байдена назвали кремлівською пропагандою спроби РФ пов'язати Україну і теракт під Москвою

Архівне фото: радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Заяви про нібито зв'язки України з терактом у "Крокус Холі" під Москвою є кремлівською пропагандою.

Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У Білому домі відкинули твердження РФ про те, що теракт у Крокус Холі пов'язаний з Україною.

"Не було жодного зв'язку з Україною", - сказав Кірбі.

Чиновник Білого дому додав, що це просто "чергова кремлівська пропаганда".

Теракт під Москвою

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 березня, невідомі зі зброєю увірвалися до торговельного центру "Крокус Сіті хол", що знаходиться під Москвою. Вони почали розстрілювати цивільних.

Пізніше з'ясувалося, що інцидент стався під час концерту російського гурту "Пікнік" у торговому центрі. Там було велике скупчення людей.

Під час розстрілу росіян у ТЦ кілька разів лунали вибухи. Також розпочалася пожежа. В результаті теракту відомо про понад 100 загиблих та велику кількість постраждалих.

Російська влада вже заявила, що нібито затримала чотирьох підозрюваних у теракті і вони є іноземними громадянами.

У свою чергу російський диктатор Володимир Путін, реагуючи на теракт, нафантазував, що підозрювані нібито прямували у бік України, "де їм хотіли допомогти перетнути кордон".

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