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У Білому домі назвали мету візиту Байдена до Польщі

Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден планує відвідати Польщу, оскільки ця країна відіграє величезну роль у підтримці України та українців.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Польща є рішучим союзником, величезним прихильником України і щедро прийняла не лише американські війська, а й мільйони українських біженців", - заявив Кірбі, коментуючи мету майбутнього візиту президента США.

За його словами, Джо Байден дуже чекає на цю поїздку. Він також підкреслив, що Сполучені Штати повною мірою цінують підтримку поляків.

"Президент Байден хоче подякувати президенту Польщі та всьому польському народу особисто", - додав представник адміністрації.

Кірбі також заявив, що президент США під час свого візиту до Європи має намір наголосити на важливості подальшої єдності всередині НАТО для відповіді російській агресії.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден під час візиту до Польщі чітко дасть зрозуміти, що додаткова фінансова та військова допомога надійде до України.

Раніше стало відомо, що президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідає Польщу з робочим візитом. Його заплановано з 20 по 22 лютого.

Пізніше керівник управління міжнародної політики канцелярії президента Польщі Мартін Пшидач підтвердив, що Джо Байден найближчим часом відвідає Польщу з візитом.

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Джозеф БайденБілий дімПольща