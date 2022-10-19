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У Білому домі назвали чутками небажання зустрічі Байдена та Путіна на саміті G20

Фото: у Білому домі назвали чутками небажання зустрічі Байдена та Путіна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Інформація про те, що Білий дім намагається уникнути навіть випадкової зустрічі президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна на саміті G20, є слухом.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг .

"Адміністрація президента не намагається уникнути зустрічі президентів США та Росії, це чутки", - зазначила Жан-П'єр.

Раніше ми писали, що за даними Politico, офіційні особи США роблять кроки , щоб уникнути особистої зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна.

Путін і Байден зустрічалися лише один раз під час президентства Байдена, на саміті у Женеві влітку 2021 року. Оскільки Росія згодом загрожувала вторгненням в Україну, вони розмовляли кілька разів – востаннє у лютому, лише за кілька днів до початку війни.

Раніше також повідомлялося, що Зеленський закликав відмовитися від міжнародних зустрічей з Російською Федерацією.

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Джозеф БайденВолодимир Путін