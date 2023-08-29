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У Білому домі натякнули на причетність Путіна до загибелі Пригожина

Фото: прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Білому домі не виключають, що російський диктатор Володимир Путін може бути причетним до загибелі ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр, пише Sky.

"Ми всі знаємо, що Кремль має довгу історію вбивства опонентів", - сказала вона.

За її словами, США стежить за ситуацію навколо загибелі Пригожина.

Раніше у Штатах заявляли, що версія збиття літака засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина системою протиповітряної оборони є неточною.

Пригожин загинув

Нагадаємо, ввечері 23 серпня у Тверській області РФ впав літак. Пізніше стало відомо, що аварія сталася з бізнес-джетом. Росавіація повідомила, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, командири та бійці його ПВК.

Пізніше, 27 серпня, Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що Пригожин загинув в авіакатастрофі.

Сьогодні, 29 серпня, пресслужба загиблого ватажка "вагнерівців" повідомила, що на Прохорівському кладовищі у Санкт-Петербурзі поховали Євгенія Пригожина. Прощання нібито пройшло у закритому форматі.

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Білий дімЄвген ПригожинВолодимир ПутінВійна Росії проти УкраїниВагнерівці