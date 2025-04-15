У Білому домі глибокий розкол через торгову війну з Китаєм, - NYT

Чиновники Білого дому розходяться в думках у питанні торговельної війни з Китаєм. Вони не виробили єдиної позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Кілька неназваних чиновників адміністрації Трампа розповіли виданню, що "глибокий розкол" у Білому домі пов'язаний із питанням того, як США мають поводитися з Китаєм.
Згідно з чутками, США почали торговельну війну з Китаєм ще до того, як численні фракції всередині адміністрації встигли узгодити свої позиції, а тим більше вирішити, які питання мають найбільше значення.
У підсумку виникла неузгодженість щодо стратегії стосовно Китаю. Деякі чиновники виступали по телебаченню і заявляли, що тарифи Трампа проти Пекіна були покликані примусити другу за величиною економіку світу до угоди.
Інші чиновники наполягали на тому, що американський лідер намагається створити самодостатню американську економіку, яка не залежатиме від свого головного геополітичного конкурента, навіть якщо це означає відмову від двосторонньої торгівлі товарами та послугами на суму 640 мільярдів доларів.
Нагадаємо, США кілька тижнів тому оголосили про додаткові тарифи на товари понад 180 країн. Проти Китаю було введено 34% тарифи.
Після того як Китай ввів відповідні тарифи проти США, президент Дональд Трамп кілька разів посилив заходи. Тепер сукупний рівень американських тарифів на китайські товари становить 145%.
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