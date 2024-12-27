UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Білому домі анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Фото: Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Це станеться найближчими днями.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Fox News Лукаса Томлінсона в соцмережі X.

Кірбі не уточнив, коли саме США планують оголосити новий пакет військової допомоги, а також яке конкретно озброєння до нього увійде.

Чутки про новий пакет від США

Нагадаємо, ще 20 грудня Reuters із посиланням на власні джерела стверджувало, що найближчими днями США планують оголосити пакет військової допомоги Україні з озброєнням загальною вартістю 1,2 млрд доларів.

Як уточнювало видання, до пакета мають увійти ракети для систем протиповітряної оборони, а також артилерійські снаряди.

До слова, тільки вчора президент України Володимир Зеленський заявив про те, що США збільшили постачання зброї українським захисникам.

Глава держави наголошував, що темп передачі зброї має зрости до такого рівня, щоб збити темп постійних російських штурмів.

Як запевняв держсекретар США Ентоні Блінкен, адміністрація президента Джо Байдена планує до інавгурації Дональда Трампа використати всі кошти, які були виділені на допомогу Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиБілий дімДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна в Україні