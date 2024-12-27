У Білому домі анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Чутки про новий пакет від США

Нагадаємо, ще 20 грудня Reuters із посиланням на власні джерела стверджувало, що найближчими днями США планують оголосити пакет військової допомоги Україні з озброєнням загальною вартістю 1,2 млрд доларів.

Як уточнювало видання, до пакета мають увійти ракети для систем протиповітряної оборони, а також артилерійські снаряди.

До слова, тільки вчора президент України Володимир Зеленський заявив про те, що США збільшили постачання зброї українським захисникам.

Глава держави наголошував, що темп передачі зброї має зрости до такого рівня, щоб збити темп постійних російських штурмів.

Як запевняв держсекретар США Ентоні Блінкен, адміністрація президента Джо Байдена планує до інавгурації Дональда Трампа використати всі кошти, які були виділені на допомогу Україні.

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