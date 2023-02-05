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Білогорівка під контролем ЗСУ, а Росія готується до наступу, - Гайдай

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Білогорівка Луганської області продовжує залишатись під контролем українських сил. А повідомлення про нібито "захоплення" міста - це фейки, ситуація в області контрольована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Ситуація напружена, але контрольована нашими військовими. Всі ті вкиди з приводу того, що "десь там через 15 хвилин почнеться повномасштабний наступ" чи ще щось, не відповідають дійсності. Всі чітко розуміють, скільки резервів перекидається і що відбувається на лінії фронту. Всі готові дати відсіч", - сказав він.

Гайдай додав, що кількість атак дійсно трохи збільшилася, але всі вони відбиваються.

"Я так розумію, росіяни зондують, де б знайти слабке місце", - додав очільник регіону.

Він додав, що наразі окупанти розповідають, що нібито "захопили" Білогорівку.

"По-перше, вони навіть не знають, залишилися чи там люди і скільки. По-друге, наші бійці залишаються на позиціях, ніхто Білогорівку не захоплював. Ворога там немає", - констатував голова Луганської ОВА.

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Луганськ