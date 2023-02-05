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Белогоровка под контролем ВСУ, а Россия готовится к наступлению, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loga gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Белогоровка Луганской области продолжает оставаться под контролем украинских сил. А сообщения о якобы "захвате" города - это фейки, ситуация в области контролируемая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Ситуация напряженная, но контролируемая нашими военными. Все те вбросы по поводу того, что "где-то через 15 минут начнется полномасштабное наступление" или еще что-то, не соответствуют действительности. Все четко понимают, сколько резервов опрокидывается и что происходит на линии фронта. Все готовы дать отпор", - сказал он.

Гайдай добавил, что количество атак действительно немного увеличилось, но все они отражаются.

"Я так понимаю, россияне зондируют, где бы найти слабое место", - добавил глава региона.

Он добавил, что сейчас оккупанты рассказывают, что якобы "захватили" Белогоровку.

"Во-первых, они даже не знают, остались ли там люди и сколько. Во-вторых, наши бойцы остаются на позициях, никто Белогоровку не увлекал. Врага там нет", - констатировал глава Луганской ОВА.

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Луганск