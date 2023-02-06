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Білогорівка під контролем України. ЗСУ показали відео з міста

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Луганськ, Понеділок 06 лютого 2023 11:50
Білогорівка під контролем України. ЗСУ показали відео з міста Фото: Білогорівка Луганської області знаходиться під контролем ЗСУ (скриншот із відео/t.me/serhiy_hayday)
Автор: Наталія Гурковська

Попри заяви росіян про нібито "захоплення" Білогорівки Луганської області, місто залишається під контролем українських сил. ЗСУ показали відео з міста.

Його опублікував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Ми воюємо з найбрехливішим ворогом - росіяни брешуть, як дихають. Побороти не можуть, тож перемоги вигадують. Легендарна Білогорівка - НАША! Була, є і буде", - запевняють військові.

Як повідомлялося, раніше Гайдай розповів, що росіяни розповсюджують фейки нібито про "захоплення" Білогорівки Луганської області. Але ця інформація не більше ніж фейки.

Нагадаємо, Гайдай заявив, що росіяни можуть розпочати новий наступ у Луганській області після 15 лютого. До цього часу вони готуватимуть мобілізовані резерви.

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