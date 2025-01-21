У Білій Церкві невідомий скинув державний прапор на землю: поліція розслідує інцидент

Інформацію про злочин виявили під час моніторингу інтернету. Це сталося біля однієї з культових споруд міста, де було зафіксовано дії наруги національного символу.

Фото: Поліція Київської області

Слідчі Білоцерківського управління поліції разом із окружною прокуратурою працюють над встановленням усіх обставин події.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами).

Наразі правоохоронці проводять пошуки особи, причетної до скоєння злочину, а також можливих свідків.