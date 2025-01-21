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В Белой Церкви неизвестный сбросил государственный флаг на землю: полиция расследует инцидент

Фото: мужчина сорвал государственный символ (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В городе Белая Церковь неизвестный мужчина сорвал флаг Украины. Полиция Киевской области начала досудебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Информацию о преступлении обнаружили во время мониторинга интернета. Это произошло возле одного из культовых сооружений города, где были зафиксированы действия надругательства над национальным символом.

 

Фото: Полиция Киевской области

Следователи Белоцерковского управления полиции вместе с окружной прокуратурой работают над установлением всех обстоятельств происшествия.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами).

Сейчас правоохранители проводят поиски лица, причастного к совершению преступления, а также возможных свидетелей.

Напомним, что в одном из районов Киева дворник использовал флаг Украины, как "мешок" для скошенной травы. Происшествие вызвало резонанс в социальных сетях.

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Белая ЦерковьНациональная полиция