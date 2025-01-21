В Белой Церкви неизвестный сбросил государственный флаг на землю: полиция расследует инцидент

В городе Белая Церковь неизвестный мужчина сорвал флаг Украины. Полиция Киевской области начала досудебное расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.
Информацию о преступлении обнаружили во время мониторинга интернета. Это произошло возле одного из культовых сооружений города, где были зафиксированы действия надругательства над национальным символом.
Фото: Полиция Киевской области
Следователи Белоцерковского управления полиции вместе с окружной прокуратурой работают над установлением всех обстоятельств происшествия.
Досудебное расследование осуществляется по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами).
Сейчас правоохранители проводят поиски лица, причастного к совершению преступления, а также возможных свидетелей.
Напомним, что в одном из районов Киева дворник использовал флаг Украины, как "мешок" для скошенной травы. Происшествие вызвало резонанс в социальных сетях.