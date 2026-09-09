Білий дім жорстко відреагував на чутки про "пониження" Віткоффа в переговорах щодо України

США не проводять жодних обговорень про зміни переговорної команди щодо України та не планує передавати ці повноваження очільнику ЦРУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Білого дому Анни Келлі.

У Вашингтоні назвали "фейком" статтю видання Financial Times про те, що директор ЦРУ Джон Реткліфф нібито може отримати "більш помітну роль" у переговорах щодо України, а участь Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера буде скорочена.

Спікер Білого дому наголосила, що американський президент Дональд Трамп повністю довіряє Віткоффу та Кушнеру ведення переговорного процесу від імені США.

"Вся ця історія - абсолютно фейкові новини, приписувані низькорівневим анонімним "джерелам", які поняття не мають, про що говорять. Жодних із цих нібито розмов, що мали місце, не відбувається. Спецпосланець Віткофф і Джаред Кушнер продовжують неймовірно наполегливо працювати над досягненням мирної угоди", - заявила Келлі.

Вона також додала, що видання опустилося до рівня "лівого бульварного листка", який не зацікавлений у публікації достовірної інформації.

Анна Келлі заперечила закиди про те, що американська адміністрація відмовила журналістам FT у коментарі. За її словами, видання опублікувало матеріал раніше узгодженого терміну, через що Білий дім просто не встиг надати свою офіційну позицію під час підготовки статті.

Що передувало

Нагадаємо, раніше FT повідомило, що директор ЦРУ Джон Реткліфф може отримати значно вагомішу роль у переговорах США з Україною та Росією.