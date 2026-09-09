Белый дом жестко отреагировал на слухи о "понижении" Уиткоффа в переговорах по Украине

США не проводят никаких обсуждений об изменениях переговорной команды по Украине и не планируют передавать эти полномочия главе ЦРУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Белого дома Анны Келли.

В Вашингтоне назвали "фейком" статью издания Financial Times о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф якобы может получить "более заметную роль" в переговорах по Украине, а участие Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера будет сокращено.

Спикер Белого дома подчеркнула, что американский президент Дональд Трамп полностью доверяет Уиткоффу и Кушнеру ведение переговорного процесса от имени США.

"Вся эта история - абсолютно фейковые новости, приписываемые низкоуровневым анонимным "источникам", которые понятия не имеют, о чем говорят. Никаких из этих якобы имевших место разговоров не происходит. Спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер продолжают невероятно настойчиво работать над достижением мирного соглашения", - заявила.

Она также добавила, что издание опустилось до уровня "левого бульварного листа", не заинтересованного в публикации достоверной информации.

Анна Келли опровергла упреки о том, что американская администрация отказала журналистам FT в комментарии. По ее словам, издание опубликовало материал ранее согласованного срока, из-за чего Белый дом просто не успел предоставить свою официальную позицию в ходе подготовки статьи.

Что предшествовало

Напомним, ранее FT сообщило, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф может получить более весомую роль в переговорах США с Украиной и Россией.