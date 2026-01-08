Білий дім заявив про вихід США з десятків міжнародних організацій

Видання зазначає, що Білий дім не перерахував ці організації, але заявив, що вони пропагують "радикальну кліматичну політику, глобальне управління та ідеологічні програми, що суперечать суверенітету та економічній силі США".

"Це виведення коштів покладе край фінансуванню та участі американських платників податків у діяльності організацій, які просувають глобалістські плани вище пріоритетів США. Кошти платників податків США найкраще розподілити на інші засоби для підтримки відповідних місій", – заявили у Білому домі.

Reuters нагадує, що з початку своєї другої каденції Трамп прагнув скоротити фінансування ООН з боку США, припинити співпрацю США з Радою ООН з прав людини, продовжити припинення фінансування палестинської агенції допомоги ООН (UNRWA) та вийти з культурної агенції ООН ЮНЕСКО.

Він також оголосив про плани вийти зі Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди.