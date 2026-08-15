Білий дім заявив про нову схему обходу тарифів Трампа китайськими компаніями

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила про зростання постачання китайських товарів до Сполучених Штатів через треті країни. У Білому домі вважають, що така схема дозволяє експортерам уникати частини тарифних обмежень, однак її виявлення залишається складним завданням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За даними звіту Білого дому, через тарифну стіну таким чином проходять товари приблизно на 75 млрд доларів. У результаті Сполучені Штати, як стверджується у документі, втрачають "десятки мільярдів доларів" потенційних тарифних надходжень.

Як китайські товари потрапляють до США

Різні тарифні ставки для товарів із різних країн є однією з ключових складових торгівельної політики Трампа. Водночас у Білому домі зазначили, що така система створює можливості для арбітражу та ухилення від сплати тарифів.

Зокрема, китайські експортери можуть спочатку відправляти товари до третьої країни - наприклад, В'єтнаму або Мексики. Там продукцію перепаковують або піддають мінімальній обробці, після чого вона прямує до Сполучених Штатів.

Торгівельний радник Білого дому Пітер Наварро заявив, що Китай використовує складний комплекс заходів, спрямованих на перевалку товарів і уникнення тарифів.

"Комуністичний Китай вжив надзвичайно складного комплексу дій, спрямованих, по суті, на перевалку товарів і тим самим уникнення тарифів", - сказав Наварро.

У Трампа шукають спосіб протидіяти схемі

Білий дім намагався перешкоджати подібним практикам через торгівельні угоди, які протягом останнього року укладалися, зокрема, з В'єтнамом та Індонезією.

Водночас адміністрація визнає складність контролю за такими постачаннями. Зокрема, непросто відрізнити законне перевантаження товарів, коли вантаж переміщується з одного судна на інше, від дій, спрямованих на обхід тарифів.

За даними повідомлення, адміністрація США працює над системою на основі штучного інтелекту, яка має ретельно перевіряти вантажі та виявляти підозрілі постачання.