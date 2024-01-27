Білий дім запровадив нову політику для високопосадовців через госпіталізацію Остіна

Нові процедури, яких мають дотримуватися секретарі Кабінету міністрів, виклав у службовій записці керівник апарату Білого дому Джефф Зенц.

Так, відтепер члени Кабінету зобов'язані повідомляти Управління у справах кабінету і главу адміністрації Білого дому, коли вони готуються до госпіталізації або медичної процедури, що вимагає загальної анестезії, або подорожі в райони з обмеженим доступом до зв'язку чи взагалі без нього.

Старші співробітники, які будуть заміщати секретарів Кабінету під час хвороби або відпустки, зобов'язані підтримувати зв'язок зі своїми колегами у Білому домі, а лідери повинні будуть письмово документувати кожен випадок передачі або повернення повноважень до лідера Кабінету міністрів.

"Завдяки цьому процесу ми впевнені, що усі відомства мають набір стандартних протоколів, яких вони повинні дотримуватися у разі делегування повноважень", - сказав Зенц.

Остін успішно одужує

Тим часом, за даними медиків, міністр оборони США Ллойд Остін одужує після операції з лікування раку простати та подальших ускладнень, через які він був госпіталізований на два тижні.

У п'ятницю 70-річний глава Пентагону відвідав Національний військово-медичний центр Волтера Ріда у Меріленді для планового обстеження. Він повернеться на роботу в офіс у понеділок, 29 січня, після кількох днів роботи вдома.

"Він продовжує добре відновлюватися та, як очікується, повністю одужає. Рак простати держсекретаря Остіна був вилікуваний на ранній стадії та ефективно, і його прогноз є чудовим", - сказали лікарі.

Хвороба й екстрена госпіталізація Остіна

22 грудня 2023 року міністра оборони США Ллойда Остіна доправили в Національний військовий медичний центр імені Волтера Ріда. Він переніс операцію з лікування раку простати, який виявили того ж місяця під час планового обстеження.

Однак за тиждень після втручання, у чиновника розвинулася інфекція, і 1 січня його доправили в реанімацію. Президенту Джо Байдену і високопоставленим чиновникам адміністрації повідомили про госпіталізацію Остіна лише 4 січня.

15 січня главу Пентагону виписали з лікарні, він продовжив працювати з дому.

23 січня Остін вперше з'явився на публіці після інциденту, коли взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України по відеозв'язку з дому.

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