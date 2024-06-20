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Білий дім заохочує якнайбільше країн долучитися до комюніке Саміту миру

Четвер 20 червня 2024 05:00
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Білий дім заохочує якнайбільше країн долучитися до комюніке Саміту миру Фото: прапори США та України у Вашингтоні (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

США закликають та заохочують якомога більше країн і міжнародних організацій поставити підпис під комюніке Саміту миру.

Про це повідомив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що документ буде відкритим для підписання і після завершення саміту.

"Президентка (Швейцарії – ред.) Віола Амхерд наприкінці саміту чітко наголосила, що документ буде відкритим для підписання як серед учасників, що не приєдналися після завершення саміту але згодом можуть захотіти це зробити, так і для інших країн та організацій, які можуть приєднатися",- сказав представник Білого дому.

Також він додав, що США, зі свого боку, від самого початку закликали широке коло країн приєднатися до Глобального саміту миру у Швейцарії. Карпентер зазначив, що було важливо продемонструвати колективну підтримку підходів, які обговорювалися на зустрічі і які відповідають фундаментальним принципам ООН щодо суверенітету та територіальної цілісності. За його словами, США спонукатимуть, щоб якомога більше країн поставили підпис.

«І, звісно, ми будемо заохочувати та підтримувати всі країни підписати цей документ»,- резюмував представник адміністрації США

Нагадаємо, що у Білому домі офіційно підтвердили, що Збройним силам України дозволено завдавати ударів американською зброєю по Росії поблизу як Харківської, так і Сумської областей.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США відкладають постачання Швейцарії ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки зараз пріоритетом для країни є забезпечення ЗСУ необхідною зброєю.

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