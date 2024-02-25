UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Білий дім "занепокоєний" можливим втручанням Росії в вибори США

Фото: радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Білого дому є занепокоєння щодо можливого втручання Росії у президентські вибори 2024 року.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

"Справа не в політиці. Йдеться про національну безпеку. Йдеться про іноземну країну, іноземного супротивника, який намагається маніпулювати політикою і демократією Сполучених Штатів Америки", - наголосив Салліван.

За словами радника Білого дому, адміністрація амеиканського президента Джо Байдена буде "пильною" щодо запобігання втручанню у вибори, і що вона "залучатиме Конгрес на двопартійній основі, тому що це повинно бути поза політикою".

Вибори у США

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, крім Дональда Трампа, у фаворитах експосол США в ООН Ніккі Гейлі.

У грудні 2023 року Трампа виключили з виборчого бюлетеня на праймеріз у штаті Мен.

Крім того, Верховний суд штату Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймерізі на його території. Водночас Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах республіканців в Айові.

Детальніше про головні теми виборів у США - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати Америки