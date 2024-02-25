Білий дім "занепокоєний" можливим втручанням Росії в вибори США

"Справа не в політиці. Йдеться про національну безпеку. Йдеться про іноземну країну, іноземного супротивника, який намагається маніпулювати політикою і демократією Сполучених Штатів Америки", - наголосив Салліван.

За словами радника Білого дому, адміністрація амеиканського президента Джо Байдена буде "пильною" щодо запобігання втручанню у вибори, і що вона "залучатиме Конгрес на двопартійній основі, тому що це повинно бути поза політикою".

Вибори у США

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, крім Дональда Трампа, у фаворитах експосол США в ООН Ніккі Гейлі.

У грудні 2023 року Трампа виключили з виборчого бюлетеня на праймеріз у штаті Мен.

Крім того, Верховний суд штату Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймерізі на його території. Водночас Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах республіканців в Айові.

Детальніше про головні теми виборів у США - у матеріалі РБК-Україна.

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