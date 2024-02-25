RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Белый дом "обеспокоен" возможным вмешательством России в выборы США

Фото: советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

У Белого дома есть беспокойство относительно возможного вмешательства России в президентские выборы 2024 года.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

"Дело не в политике. Речь идет о национальной безопасности. Речь идет об иностранной стране, иностранном противнике, который пытается манипулировать политикой и демократией Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул Салливан.

По словам советника Белого дома, администрация амеиканского президента Джо Байдена будет "бдительной" по предотвращению вмешательства в выборы, и что она "будет привлекать Конгресс на двухпартийной основе, потому что это должно быть вне политики".

Выборы в США

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, помимо Дональда Трампа, в фаворитах экспосол США в ООН Никки Гейли.

В декабре 2023 года Трампа исключили из избирательного бюллетеня на праймериз в штате Мэн.

Кроме того, Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймеризе на его территории. В то же время Трамп победил на внутрипартийных выборах республиканцев в Айове.

Подробнее о главных темах выборов в США - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки