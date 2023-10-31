Білий дім закликав республіканців не політизувати виділення допомоги Україні та Ізраїлю

Білий дім закликав республіканців у Палаті представників не політизувати інтереси національної безпеки після їхнього внесення окремого законопроекту за допомогою Ізраїлю за рахунок асигнувань Податкової служби США.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеобрифінг .

"Політизація наших інтересів національної безпеки – це приречена на провал справу. Вимога компенсацій за те, щоб покрити основні потреби національної безпеки США, такі як підтримка Ізраїлю та захист України, не відповідає нормальному двопартійному процесу і може мати руйнівні наслідки для нашої безпеки", - заявила спікер Білого дому.

Вона також нагадала про те, що "є тверда згода обох партій щодо того, що нашим прямим інтересам національної безпеки відповідає допомога Україні".

За словами Жан-П'єр, скорочення фінансування Податкової служби, яке пропонують республіканці, допоможе великим корпораціям уникати чесної сплати податків і таким чином призведе до збільшення бюджетного дефіциту.

"Гра в політичні ігри, що загрожують джерелам фінансування самооборони Ізраїлю зараз і в майбутньому, створить неприйнятний прецедент, який поставить під сумнів нашу відданість найближчим союзникам", - наголосила прес-секретар.

Що передувало

Нагадаємо, раніше новий речник Палати Представників США запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Ще раніше президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю. Він включає 61 млрд доларів для України та 14,3 млрд доларів для Ізраїлю.