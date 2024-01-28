Білий дім та Сенат близькі до компромісу з охорони кордону з Мексикою, - ЗМІ

Після кількох тижнів переговорів за зачиненими дверима Білий дім і тріо сенаторів можуть представити угоду вже цього тижня, повідомили джерела, які попросили про анонімність у зв'язку з приватним характером бесід.

Законопроект покликаний скоротити безпрецедентний рівень нелегальних переходів, зафіксований на південному кордоні за останні три роки.

У той час як сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, сенатор-демократ Кріс Мерфі та незалежний сенатор Кірстен Сінема близькі до остаточного узгодження компромісу з Білим домом, будь-яка двопартійна імміграційна пропозиція зіштовхнеться з нелегкою боротьбою в Палаті представників США, де спікер Майк Джонсон та інші консервативні законодавці наполягають на ще суворіших змінах у системі надання притулку.

Розбіжності серед законодавців-республіканців щодо того, чи варто підтримувати угоду з Байденом про кордон, також посилилися після того, як колишній президент Дональд Трамп виступив проти неї.

Передісторія

Питання посилення південного кордону США останніми місяцями стали частіше обговорювати в Конгресі США. Зокрема, республіканці вимагали зміни законодавства, щоб включити радикальніші пропозиції щодо захисту кордону з Мексикою. В обмін вони обіцяли підтримати бачення фінансування допомоги для України та Ізраїлю.

За даними The Wall Street Journal, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, як вимагали республіканці, щоб уникнути критики та для забезпечення допомоги Україні. А сьогодні CNN повідомив, що у Сенаті США досягли угоди щодо захисту кордону з Мексикою.

Тим часом у Техасі почали встановлювати огорожу на кордоні з Мексикою. Губернатор штату Техас Грег Ебботт заявив, що готовий піти проти федеральної влади щодо захисту південного кордону США від напливу мігрантів.

У Білому домі наголосили, що вважають "небезпечними" дії губернатора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.