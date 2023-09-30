Белый дом следит за соблюдением потолков цен на российскую нефть, - Кирби

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что введение потолка цен на российскую нефть существенно повлияло на ограничение возможностей Кремля, поэтому США продолжат осуществлять контроль за ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Представитель Белого дома отметил, что Соединенные Штаты считают потолок цен на экспорт российской нефти важным инструментом и внимательно следят за тем, чтобы установленные ограничения не нарушались.

"Никто не должен покупать российскую нефть, нарушая ограничение цены. Мы продолжим наблюдать и обсуждать это с нашими европейскими союзниками и партнерами – с целью контроля за эффективностью", – заявил Кирби.

Потолок цен

С 5 декабря 2022 г. действует эмбарго Европейского Союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Этот механизм позволяет третьим странам покупать российское топливо, используя западное страхование судов. При этом установлен ценовой лимит: 60 долларов за баррель сырой нефти, 45 долларов за баррель тяжелого топлива и 100 долларов за баррель легкого топлива, такого как бензин и дизельное топливо.

Однако, по данным Financial Times, России удалось избежать санкций G7 на большую часть своей нефти.