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Білий дім спростував, що Байден закликав Ізраїль відкласти операцію у Секторі Газа

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Джо Байден не закликав Ізраїль відкласти наземну операцію у Секторі Газа. Білий дім спростував інформацію ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що сталося

Напередодні Байден підіймався сходами на борт літака Air Force One, у цей момент один з репортерів вигукнув запитання, перекрикуючи звук двигунів літака. Американський лідер зупинився і сказав: "Так". Після цього Байден зайшов у літак.

ЗМІ повідомили, що Байден нібито підтвердив, що США закликають Ізраїль відкласти наземну операцію у Газі на тлі того, що ХАМАС звільнив з полону двох заручниць.

Білий дім спростовує

Як пояснив представник Білого дому Бен Лаболт, Байден не почув запитання журналіста, який запитав, чи повинен Ізраїль відкласти потенційне наземне вторгнення в Сектор Газа. 

"Президент був далеко. Він не почув питання повністю. Питання звучало так: "Чи хотіли б ви, щоб було звільнено більше заручників?". Більше він нічого не коментував", - сказав він.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАСу. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа.

Варто зазначити, що речник ЦАХАЛу заявив про підготовку до нового етапу війни. За словами представника ізраїльської армії, операція може тривати кілька тижнів.

Також вчора, 20 жовтня, бойовики ХАМАС відпустили двох заручниць - громадянок США Юдіт та Наталі Раанан. Байден заявив, що це результат роботи американських чиновників.

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ХАМАССполучені Штати АмерикиДжозеф БайденІзраїльСектор Газа