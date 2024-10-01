Білий дім схвалює операцію Ізраїлю в Лівані проти "Хезболли", та попереджає про ризики

За словами представника Ради національної безпеки США, американська сторона розуміє, що Ізраїль "буде проводити обмежені операції", щоб знищити інфраструктуру "Хезболли", яка може бути використана проти цивільного населення.

"Це відповідає праву Ізраїлю захищати своїх громадян і безпечно повертати мирних жителів у свої домівки", - заявив речник Ради нацбезпеки Штатів.

Американський чиновник наголосив, що Білий дім "підтримує право Ізраїлю захищатися від "Хезболли" та всіх підтримуваних Іраном терористичних груп".

Разом з тим прес-секретар попередив, що також Вашингтон "знає, що проведення місії може становити ризик, і ми будемо продовжувати обговорювати це з ізраїльтянами".

У Білому домі заявили, що продовжують стежити за ізраїльською операцією на півдні Лівану.

Раніше офіційні особи США повідомили CNN, що ізраїльські колеги поінформували їх про те, що наземна операція Ізраїлю у Лівані мала бути обмеженою за обсягом і тривалістю.

Американське видання пише, що разом з тим вони публічно підкреслили можливість того, що така ізраїльська операція може зрештою розширитися за масштабом і перетворитися на довгострокове вторгнення.