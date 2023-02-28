Білий дім розраховує на збільшення підтримки України з боку арабських країн
США вважають позитивним кроком те, що міністерська делегація Саудівської Аравії відвідала Київ.
Про це повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
За його словами, це був перший міністерський візит з боку арабської держави до Києва з початку війни. Під час зустрічей українська та саудівська сторони уклали офіційні домовленості про надання допомоги Україні на суму $400 мільйонів.
Ці поставки, зокрема, генераторів та інших необхідних товарів, почнуть надходити вже наступного тижня. Кірбі наголосив, що такі дії Саудівської Аравії є позитивним кроком для країн Близького Сходу.
"Ми сподіваємось побачити більше від наших партнерів впродовж ближчих місяців",- додав представник Білого дому.
Нагадаємо, 26 лютого міністр закордонних справ Саудівської Аравії здійснив перший за час встановлення дипломатичних відносин візит до України.
Він зустрівся із Володимиром Зеленським та підписав два документи, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гумдопомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн.
Після стало відомо, що співпраця між Україною та Саудівською Аравією буде посилюватися. Проактивна комунікація між країнами почалася після посередництва королівства в обміні полоненими.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.