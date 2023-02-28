Білий дім розраховує на збільшення підтримки України з боку арабських країн

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

За його словами, це був перший міністерський візит з боку арабської держави до Києва з початку війни. Під час зустрічей українська та саудівська сторони уклали офіційні домовленості про надання допомоги Україні на суму $400 мільйонів.

Ці поставки, зокрема, генераторів та інших необхідних товарів, почнуть надходити вже наступного тижня. Кірбі наголосив, що такі дії Саудівської Аравії є позитивним кроком для країн Близького Сходу.

"Ми сподіваємось побачити більше від наших партнерів впродовж ближчих місяців",- додав представник Білого дому.