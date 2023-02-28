Белый дом рассчитывает на увеличение поддержки Украины со стороны арабских стран

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

По его словам, это был первый министерский визит со стороны арабского государства в Киев с начала войны. В ходе встречи украинская и саудовская стороны заключили официальные договоренности о предоставлении помощи Украине на сумму $400 миллионов.

Эти поставки, в частности генераторов и других необходимых товаров, начнут поступать уже на следующей неделе. Кирби подчеркнул, что подобные действия Саудовской Аравии являются положительным шагом для стран Ближнего Востока.

"Мы надеемся увидеть больше наших партнеров в течение ближайших месяцев", - добавил представитель Белого дома.