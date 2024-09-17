Білий дім розкритикував коментар Маска про ймовірний замах на Трампа
У понеділок Білий дім розкритикував видалений пост мільярдера Ілона Маска. У ньому він торкнувся теми не лише замахів на кандидата в президенти США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Зазначається, що у видаленому посту Маск ставив питання, чому колишній президент Трамп нещодавно зіткнувся з двома явними замахами на життя, а президент США Джо Байден і віце-президент Камала Гарріс - ні.
"І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу", - йшлося у пості мільярдера в соцмережі Х (колишній Twitter).
Як пише Axios, спочатку Маск чинив опір закликам у мережі видалити пост. На прохання переглянути свій коментар він відповів, що: "Ніхто навіть не намагався це зробити, ось що я хочу сказати, і ніхто не буде".
На ще одне прохання видалити та перефразувати допис, він відповів таким чином.
"Це справедливо. Я не хочу робити те, що зробили вони, навіть жартома", - написав Маск.
Зрештою мільярдер все ж таки видалив пост і спробував заявити, що це був жарт.
На ситуацію відреагували у Білому домі. Прес-секретар Ендрю Бейтс нагадав, що Байден і Гарріс після тривожних новин (про замах на Трампа) заявили, що в США немає місця політичному чи іншому насильству. Вони наголосили, що всі мають зробити свій внесок, щоб цей інцидент не призвів до більшого насильства.
"Насильство слід лише засуджувати, а не заохочувати чи висміювати. Така риторика безвідповідальна", - продовжив речник Білого дому Ендрю Бейтс.
Наприкінці публікації Axios додало, що представники Х не одразу відреагували на прохання прокоментувати ситуацію.
Імовірний другий замах на Трампа
Нагадаємо, що в неділю 15 вересня на Трампа, судячи з усього, було скоєно другий замах.
ЗМІ повідомляли, що поблизу колишнього президента Америки пролунали постріли, коли він грав у гольф у своєму клубі Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч (Флорида).
Підозрюваним вважається 58-річний житель Гаваїв Раян Раут. Повідомляється, що агенти Секретної служби США, які охороняли Трампа, помітили чоловіка зі зброєю, після чого відкрили по ньому вогонь. Йому вдалося втекти, проте пізніше він був затриманий і зараз перебуває під вартою.
Після інциденту президент США Джо Байден доручив своїй команді продовжувати забезпечувати Секретну службу всіма ресурсами, необхідними для максимального захисту Дональда Трампа.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що ФБР розглядає очевидну другу спробу вбивства Трампа як "надзвичайно серйозну".
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